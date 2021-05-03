Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
7 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу Холостяк-11. 10 выпуск проекта Холостяк 11 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Кроме того, главного героя и одну из его спутниц ждет мастер-класс от кулинарного эксперта Евгения Клопотенко!
Кто из девушек признается в своих чувствах Мише? А с кем у Холостяка история не продолжится? Не пропустите!
10 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 07.05.2021 в 19:00 на СТБ и 16 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Холостяк-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.