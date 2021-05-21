Хата на тата 9 сезон: проект возьмется за перевоспитание вечно молодого папы
В эту субботу, 22 мая в 17:00, на СТБ выйдет новый выпуск любимого семейного проекта «Хата на тата». Героем станет Николай Литвин – самый зажигательный папа города Долинская, Кировоградской области.
Кроме того, утром Николай Павлович работает музыкальным руководителем в детском саду, а ночью он – ди-джей. Регулярно находясь среди детей и тинэйджеров, музыкант и сам чувствует себя юным и энергичным. Свой возраст папа не разглашает. Все его друзья моложе на 15-20 лет.
Но справится ли вечно молодой папа, оставшись на неделю без жены? И овладеет ли так же виртуозно, как музыкальными инструментами, черпаками, вениками и тряпками? И сколько же на самом деле лет Николаю, который уверяет, что «старость» его не берет? Смотрите в эту субботу, 22 мая в 17:00, в проекте «Хата на тата» на СТБ!