Хата на тата 9 сезон: проект возьмется за перевоспитание вечно молодого папы

21 мая 2021 23:15 Юлия Туренко
Хата на тата 9 сезон: проект возьмется за перевоспитание вечно молодого папы
Хата на тата 9 сезон: проект возьмется за перевоспитание вечно молодого папы
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 22 мая в 17:00, на СТБ выйдет новый выпуск любимого семейного проекта «Хата на тата». Героем станет Николай Литвин – самый зажигательный папа города Долинская, Кировоградской области.

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Николай уверен, что музыка – это смысл его жизни. И нет инструмента или мелодии, которые были бы ему не по зубам. В своем городе мужчина – настоящая знаменитость, ведь без его аккомпанемента не проходит ни одно торжество.

Кроме того, утром Николай Павлович работает музыкальным руководителем в детском саду, а ночью он – ди-джей. Регулярно находясь среди детей и тинэйджеров, музыкант и сам чувствует себя юным и энергичным. Свой возраст папа не разглашает. Все его друзья моложе на 15-20 лет.

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А пока Николай «молодится», его жена Елена, которая, кстати, тоже моложе мужа на 16 лет, – чахнет на глазах, ведь сама тянет весь быт и воспитывает двоих детей: 9-летнего Артема и 14-летнюю Лизу. Мужчину в будни трудно дома застать, а в праздники – так тем более. Николай убежден, что у него еще вся жизнь впереди, поэтому откладывает семью и будничные хлопоты на будущее.

Но справится ли вечно молодой папа, оставшись на неделю без жены? И овладеет ли так же виртуозно, как музыкальными инструментами, черпаками, вениками и тряпками? И сколько же на самом деле лет Николаю, который уверяет, что «старость» его не берет? Смотрите в эту субботу, 22 мая в 17:00, в проекте «Хата на тата» на СТБ!

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