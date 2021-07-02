МастерШеф. CELEBRITY: звездные брутальные бородачи схлестнутся в кулинарном бою с командой "лысых"

Об их желудках зачастую заботятся их вторые половинки, а сами они приходят на кухню только в качестве гостей! На легендарной кухне в кулинарной битве сразятся брутальные мужчины, для которых приготовить яичницу – уже победа! Так скрестят ножи команда лысых – Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков – и команда бородачей – Виталия Козловского, Алексея Суровцева и Владимира Жогло!
МастерШеф. CELEBRITY / пресс-служба
Но у кого же из бруталов эстафета вызовет панику, а кто пойдет на хитрость и попробует нарушить правила? Кто из них все же откроет талант кулинара и чье блюдо покорит Эктора – узнаем завтра на СТБ!