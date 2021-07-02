МастерШеф. CELEBRITY: звездные брутальные бородачи схлестнутся в кулинарном бою с командой "лысых" Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф. CELEBRITY пресс-служба канала СТБ

Уже завтра, 3 июля, в 21:00 на кухне кулинарного проекта «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ станет очень горячо, ведь появятся те, кто может зажечь своей харизмой!