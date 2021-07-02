МастерШеф. CELEBRITY: звездные брутальные бородачи схлестнутся в кулинарном бою с командой "лысых"

2 июля 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: звездные брутальные бородачи схлестнутся в кулинарном бою с командой
МастерШеф. CELEBRITY
пресс-служба канала СТБ

Уже завтра, 3 июля, в 21:00 на кухне кулинарного проекта «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ станет очень горячо, ведь появятся те, кто может зажечь своей харизмой!

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Об их желудках зачастую заботятся их вторые половинки, а сами они приходят на кухню только в качестве гостей! На легендарной кухне в кулинарной битве сразятся брутальные мужчины, для которых приготовить яичницу – уже победа! Так скрестят ножи команда лысых – Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков – и команда бородачей – Виталия Козловского, Алексея Суровцева и Владимира Жогло!

МастерШеф. CELEBRITY / пресс-служба

Но у кого же из бруталов эстафета вызовет панику, а кто пойдет на хитрость и попробует нарушить правила? Кто из них все же откроет талант кулинара и чье блюдо покорит Эктора – узнаем завтра на СТБ!

Напомним,

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