Комедийный ужастик – "Навстречу тьме: Я просто прикалываюсь над тобой"

Близятся выходные, а это значит, что самое время подумать о фильме для субботнего вечера.

И если у вас есть запрос на оригинальный сюжет и нестандартную задумку, советуем обратить внимание на полнометражный эпизод американского сериала ужасов «Навстречу тьме: Я просто прикалываюсь над тобой». Уже завтра, в 23:00, он выйдет на канале НЛО TV. О том, почему фильм действительно стоит вашего внимания, рассказываем ниже.

«Навстречу тьме: Я просто прикалываюсь над тобой» стал седьмым эпизодом сериала-антологии. По сюжету, брат и сестра, Ларри (Кейр О’Доннелл) и Рэйчел (Джессика Макнэми), едут на свадьбу к родственнице. По дороге они останавливаются на ночь в уединенном мотеле под названием Pink. Там их встречает администратор Честер (Хэйз МакАртур), который хозяйничает в гостинице один и очень любит разыгрывать окружающих. Но в один момент его странные шутки превращаются в действительно жуткие события, и оказывается, что Честер намного опаснее, чем можно было представить…

Ларри и Рэйчел / пресс-служба

В общем, как вы уже поняли, сюжет точно не даст заскучать. При этом интересно, что фильмом ужасов, в стандартном понимании, этот эпизод назвать сложно. Все дело в том, что он приурочен к первоапрельскому празднику, известному как День смеха или же День дурака. Соответственно, атмосфера розыгрышей и приколов царит на протяжении всего эпизода. Вот только грань между «смешно» и «жутко» часто стирается, и тогда по телу невольно пробегают мурашки.

Честер / пресс-служба

Режиссером фильма стал Адам Мэйсон, который, собственно, и принял решение уйти от традиционного ужаса в сторону комедии, хоть и очень мрачной. Но, просим заметить, мрачной по сути, а никак не по картинке. Ведь эпизод буквально пестрит неоновыми цветами декораций, что придает фону живости и особого настроения. Учитывая, что съемки проходили ночью, яркие цвета дали впечатляющий результат на экране. К слову, съемочный процесс был достаточно интенсивным и длился всего 16 дней. При этом вся команда работала на полную по ночам и спала днем.

Честер / пресс-служба

Кстати, интересный момент: мы привыкли, что обычно главный герой фильма – всецело позитивный персонаж. Весь он хороший, без изъянов, и зритель ему сильно сопереживает. Но даже в этом аспекте «Навстречу тьме: Я просто прикалываюсь над тобой» – нестандартная кинокартина. Ведь главный герой Ларри – интернет-тролль, который анонимно пишет злостные гадости про других людей, оскорбляя и унижая их. И этот фильм как раз таки стал моралистической историей о том, что происходит с подобными личностями, когда они встречаются с настоящими психопатами в реальном мире.

Ларри / пресс-служба

Смотрите фильм «Навстречу тьме: Я просто прикалываюсь над тобой» уже в эту субботу, 3 июля, в 23:00, на канале НЛО TV. А в то же время в воскресенье на канале вы сможете увидеть восьмой эпизод сериала – «Навстречу тьме: Все, что мы уничтожаем».