МАМА: канал СТБ снимает 2 сезон сериала

Телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» снимают второй сезон нашумевшей 4-серийной драмы «МАМА», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе.

Всеукраинская премьера первой части драмы в эфире СТБ состоялась 19 февраля ко Дню памяти Героев Небесной сотни. История Нины Петровны (Олеся Жураковская), которая отправилась на оккупированный Донбасс искать своего сына, нашла отклик у миллионов украинцев, а вопрос, вернулся ли Виталий домой, остался основным для каждого зрителя.

Премьера собрала у телеэкранов более 4,5 млн украинцев. «МАМА» стала лидером слота по женской аудитории 35-44 (доля 17,2) и заняла второе место в топ-программ дня, опередив целый ряд развлекательных проектов пятницы (доля 10,7).

Во втором сезоне проекта зрители узнают, состоится ли такая долгожданная встреча Мамы и Сына, ушедшего добровольцем на фронт.

«Коли ми робили перший сезон, не називали його першим. Це був телевізійний фільм, і ми думали, що поставили крапку. Власне, наша історія завершилась тим, що мама продовжує свій пошук. А чи він увінчається вдачею – ми не стали диктувати це глядачеві. Кожен мав додумати, виходячи із власного досвіду. Коли серіал показали, він мав успіх. І найнеочікуваніше для мене – те, що почали писати жінки, Мами. Вони писали і Лесі, і мені.

У другій частині Мама продовжуватиме свій пошук. Вона знову піде у Мордор, її мандри триватимуть. І я дуже сподіваюсь, що наш глядач зможе ще раз душею відгукнутися на її пошуки та випробування, в яких вона опиниться. Мама зустріне і нових людей, але основними залишаться персонажі, які вже знайомі глядачеві. У невеликій ролі, але дуже значущій, у нас знімається Ада Роговцева. Вона зіграє місцеву лікарку, яка допомагатиме Ніні Петрівні, ― рассказывает автор идеи и креативный продюсер Валентина Руденко. ― Я впевнена, що глядач не тільки не занудьгує, а буде захоплений і дивитиметься з великим інтересом. Це наша історія, і вона дуже важка. Такі фільми мають бути, ми маємо говорити про це, вся країна має говорити. Адже якщо не говорити, це не закінчиться ніколи. Ми маємо щось змінювати, змінювати хоча б у своїх думках та своїй душі».

Напомним, проект «МАМА» демонстрирует собирательный образ всех матерей войны. Главная героиня фильма Нина Петровна живет с семьей в Житомире. В тот момент, когда ее сын Виталий Швыдченко ушел добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни Нины Петровны поселилась война. В один из обычных дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка ― отправиться самостоятельно на его поиски. Нине Петровне предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ для матери ― жив ли ее ребенок.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Наталья Корецкая, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева, Полина Снисаренко-Кульчицкая, Арсен Босенко, Олег Волощенко и др.

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