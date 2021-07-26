Звана вечеря 2 сезон 3 выпуск: опытный врач-сексолог или король бровей – кто победит

Сегодня, 26 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидят новый выпуск шоу «Звана вечеря», в котором четверо ярких героев готовят идеальный ужин для гостей.

В этот раз в шоу «Звана вечеря» угощать соперников будут: педагог по вокалу Галина Голубева, опытный врач-сексолог Виталий Мигов, певица Алина Там и бровист Илья Агафонов. Подробнее – в материале.

Знакомьтесь с новой четверкой героев шоу:

♦ педагог по вокалу в телешоу «Україна має талант» и «Х-фактор» Галина Голубева. Галина уже 25 лет преподает вокал. Сейчас много времени проводит на работе со студентами. Их женщина любит угощать разными вкусностями. Теперь Галина Голубева в предвкушении своего идеального ужина для героев шоу «Звана вечеря»;

♦ сексолог, врач высшей категории Виталий Мигов. Любит готовить и уверяет, что продукты его слушаются. С помощью кулинарии Виталий отвлекается от постоянной работы. Доктор знает, что лучше есть для мужского здоровья, а каких ингредиентов стоит избегать;

♦ певица и психотерапевт Алина Тим. Эта эффектная девушка ломает стереотипы в украинском шоу-бизнесе и «будоражит» публику. Готовить любит и умеет. А вот какими угощениями удивит Алина гостей – узнайте сегодня;

♦ бровист, мастер перманентного макияжа Илья Агафонов. Считает, что внешний вид важен не только для девушек, но и для мужчин. Король бровей ценит эстетику во всем, в том числе и в еде. Недавно был на острове Бали, где почерпнул много идей для угощений. Экзотическими блюдами планирует удивить и гостей.

Участники оценят друг друга от 1 до 10 по трем пунктам: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов. Не пропустите пикантную премьеру!

Напомним, теперь проект выходит в новое время – по понедельникам и вторникам в 19:40.