Звана вечеря-2: Завидный холостяк, фельдшер скорой помощи, блогер или эксперт по отношениям – кто победит

Сегодня, 27 июля, в 19:40 на СТБ выйдет новый выпуск шоу «Звана вечеря», в котором четверо ярких незнакомцев удивят своими коронными блюдами и гостеприимством.

В этот раз на победу в шоу "Звана вечеря" претендуют: фельдшер Александр Грицай, успешный бизнесмен Валентин Станишевский, эпатажная блогерша Римма Федорова и эксперт по построению отношений Дарья Баханова.

Предлагаем познакомиться с четверкой героев поближе:

♦ Александр Грицай, 25 лет, самый веселый фельдшер скорой помощи в Киеве! По словам Саши, практически каждый его выезд связан с забавной историей. Он видел разные модели отношений и поведения людей – от разборок семейных пар до скучающих бабушек, которые вызывали скорую среди ночи, чтобы поговорить. Но при этом всем Саша очень любит свою работу. В шоу «Звана вечеря» надеется получить денежный приз в размере 30 тысяч гривен. Будет угощать соперников домашней едой.

♦ Валентин Станишевский, успешный бизнесмен и миллионер. В свои 32 года у мужчины уже 7 бизнесов. Основные – IT-компания и ювелирная фабрика. В связи с плотным графиком Валентин – все еще холостяк. Надеется, что в шоу «Звана вечеря» встретит девушку, с которой будет не только ужинать, но и завтракать.

♦ Римма Федорова, 27 лет, эпатажная блогерша, модель, ведущая, актриса и певица. По словам девушки, она – одна из самых завидных невест страны. У Риммы высокие требования к своему будущему избраннику – он должен быть эрудированным, подкаченным и хорошо зарабатывать. Не исключает возможности, что в шоу «Звана вечеря» встретит достойного кандидата на свое сердце.

♦ Дарья Баханова, 38 лет, коуч, эксперт по построению отношений. Считает, что истинное счастье женщина может обрести только в браке, и, соответственно, помогает одиноким сердцам найти друг друга. За 20 лет работы Дарья устроила личную жизнь сотням клиенток. Действенность своей методики она подтверждает и на личном примере, ведь благодаря секретной тактике она всего за месяц влюбила в себя будущего мужа, с которым они сейчас воспитывают двоих детей. Одним из козырей Даши являются ее фирменные блюда. Героиня уверена, что гостям шоу «Звана вечеря» также понравятся ее угощения.

Кто же получит наивысшее количество балов от соперников сегодня? Узнайте совсем скоро!

Смотрите шоу «Звана вечеря» по понедельникам и вторникам в 19:40.