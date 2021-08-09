Стосується кожного: в ток-шоу – семейная драма, заложником которой стал ребенок

В понедельник, 9 августа, в 18:00 смотрите на «Интере» новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» - «Внебрачная дочь».

В новом выпуске программы Стосується кожного 2021 – история двух семей одного мужчины и встреча, которая может изменить жизнь маленькой девочки, рожденной вне официального брака.

В конце марта этого года у 47-летней Ирины Трофимовой из Харьковской области из-за плохих жилищных условий социальные службы забрали 7-летнюю дочь Катю. Проблемы в семье Ирины начались, когда отец ребенка, Расиб, после громкой ссоры ушел из дома, а потом и вовсе исчез из их жизни. После разрыва женщина случайно узнала, что с самого начала их отношений мужчина обманывал ее и жил на две семьи, а сама она была лишь любовницей.

Последние два года Ирина вынуждена проживать в доме соседа, который приютил ее с дочкой и парализованной матерью. Вопреки всем трудностям, Ирина утверждает, что выполнила все условия органов опеки. Однако они отказываются возвращать ребенка матери. Тогда женщина решила обратиться за помощью в программу «Касается каждого»:

Я готова на все, чтобы вернуть дочь, ведь она – самое дорогое, что у меня есть.

Команда ток-шоу смогла разыскать официальную жену Расиба и его 14-летнего сына. Об Ирине и ее дочери они никогда даже не слышали. Как мужчине удавалось в течение семи лет жить на две семьи и ни разу себя не выдать?

Чтобы поддержать героев программы, в студии «Касается каждого» соберутся эксперты: представитель службы по правам детей при КГГА Татьяна Бадилевич, психолог Катерина Гольцберг, адвокат Мирослава Сорока, актриса Елена Репина.

Будьте честными и порядочными в отношениях, не обманывайте своих родных – от этого страдают дети, – комментирует ситуацию ведущий ток-шоу Андрей Данилевич.

Помогут ли результаты ДНК-теста и неожиданная встреча изменить жизнь маленькой Кати? Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Внебрачная дочь» – сегодня в 18:00 на телеканале «Интер».