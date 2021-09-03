Вечерний Квартал: в новом выпуске – Станислав Боклан, Лайма Вайкуле и MONATIK

3 сентября 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вечерний Квартал: в новом выпуске – Станислав Боклан, Лайма Вайкуле и MONATIK

4 сентября в 20:15 на телеканале 1+1 состоится показ премьерного выпуска «Вечернего Квартала».

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Приглашенным актером в новый выпуск Вечернего квартала стал Народный артист Украины Станислав Боклан, который вместе с Владимиром Мартынцом покажет номер про отца и сына на отдыхе в санатории, а Евгений Кошевой и Юрий Ткач станут контрабандистами.

Несмотря на травму ноги, которая была у Елены Кравец на момент записи концерта, она приняла участие в номере с Лаймой Вайкуле. А в других номерах на сцене з парнями ее заменили актрисы «Женского Квартала» Ирина Сопонару и Татьяна Песык.

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Настоящим эксклюзивом в «Вечернем Квартале» стал дует Лаймы Вайкуле и MONATIK с песней «УВЛИУВТ на улице Пикадилли» - несмотря на то, что композиция была написана давно, на сцене певцы ее исполнили впервые. Также зрителей ждет сюрприз от грузинской певицы Нино Катамадзе – она исполнит украинскую песню «Чорнобривці».

Не пропустите новый выпуск «Вечернего Квартала» 4 сентября в 20:15 на телеканале 1+1.

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