"Национальная безопасность" – комедийный боевик субботнего вечера

Рабочая неделя, наполненная заботами и суетой, подходит к концу. И если вы еще не решили, что посмотреть на выходных - наш материал станет вам находкой.

Кажется, что в этот раз рабочая неделя была насыщенной как никогда: 1 сентября, начало школьных и студенческих будней, ранних подъемов, а еще конец активного периода отпусков и похолодание, что не лучшим образом сказывается на настроении. Потому на выходных рекомендуем глянуть хороший фильм, который точно развеселит и заставит искренне смеяться.

Одним из таких по праву может считаться комедийный боевик «Национальная безопасность». Его уже завтра, в 19:20, покажет канал НЛО TV.

По сюжету, напарника полицейского Хэнка Рафферти убивают во время вызова по ограблению склада. Позже, при патрулировании, он замечает мужчину – Эрла Монтгомери, который пытается достать ключи от машины через частично открытое окно. Во время выяснения, кому принадлежит автомобиль, между парнями возникает недоразумение, в результате которого добропорядочный полицейский попадает в тюрьму. После освобождения Хэнк устраивается на работу охранником, и больше всего он хочет найти грабителя, который когда-то убил его напарника. Потому, когда по рации объявляют об очередном грабеже на складе, Хэнк немедленно направляется в эпицентр событий. Именно там судьба снова сводит его с заносчивым Эрлом, который оказывается охранником склада, где происходит ограбление. Теперь у этих двух одна цель, и они должны сражаться против общего врага. Но смогут ли мужчины перебороть неприязнь друг к другу и все же разобраться с преступниками?

Режиссером фильма «Национальная безопасность» стал американец Деннис Дуган, который к тому же и сам является актером-комиком. К слову, его считают одним из наиболее коммерчески успешных режиссеров Голливуда.

Хэнка Рафферти в комедийном боевике сыграл Стив Зан, также известный зрителям одними из главных ролей в фильме «Сильная женщина» и сериале «Игры разума». А воплотителем роли Эрла Монтгомери стал Мартин Лоуренс, которого многие точно видели в фильмах «Плохие парни 1-2», «Дом большой мамочки 1-2», «Черный рыцарь», «Плохие парни навсегда» и многих других.

Несмотря на то, что в «Национальной безопасности» Хэнк и Эрл недолюбливают друг друга, в реальной жизни актеры, сыгравшие этих героев, с удовольствием работали вместе. В одном из интервью Мартин Лоуренс отмечал, что Стив Зан оказался очень талантливым человеком и быль весьма правдоподобным в образе полицейского, тем самым дав ему возможность лучше вжиться в роль и сыграть.

Мой персонаж дерзкий и всегда бросает вызов авторитету. Контраст был потрясающим, – рассказал Лоуренс.

Смотрите фильм «Национальная безопасность» в субботу, 4 сентября, в 19:20, на канале НЛО TV.