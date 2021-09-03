МастерШеф-11: Кто пройдет в 20-ку лучших кулинаров-аматоров страны

3 сентября 2021 16:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МастерШеф-11: Кто пройдет в 20-ку лучших кулинаров-аматоров страны
МастерШеф-11: Кто пройдет в 20-ку лучших кулинаров-аматоров страны
пресс-служба канала СТБ

Уже в эту субботу, 4 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»!

Читайте такжеВечерний Квартал: в новом выпуске – Станислав Боклан, Лайма Вайкуле и MONATIK
Кулинары-аматоры уже готовы покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов. Каждый из них мечтает продолжить свой путь на проекте, но это удастся лишь двадцатке лучших!

Сотни кулинаров со всей страны мечтают услышать фразу: «Вы в двадцатке лучших кулинаров-аматоров “МастерШеф”»! Чтобы получить такой желанный фартук, придется преодолеть новые испытания.

Читайте также"Национальная безопасность" – комедийный боевик субботнего вечера
Уже в первом конкурсе участники осознают, что у них нет права на ошибку. Они поделятся на девять команд. На первом этапе испытания каждой команде необходимо приготовить блюдо-презентацию – идеальный стартер. Если судьи примут блюдо, тогда команда отправится выбирать продукты для второго этапа. Чем дольше участники будут готовить стартер, тем меньше продуктов останется для них на приготовление второго задания. Но все не так просто, ведь если их закуска не впечатлит судейскую тройки, всю команду могут не только попросить переделать блюдо, но и вовсе отправить домой.

Какие еще испытания ожидают участников и почему судьи изменят правила проекта? А также, кто попадет в заветную 20-ку? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ МастерШеф телешоу анонс телешоу 2021 МастерШеф-11

Материалы по теме

МАСКА 2 сезон: в новом сезоне шоу появится настоящая Фея, с крыльями весом больше 10 кг
Новости

МАСКА 2 сезон: в новом сезоне шоу появится настоящая Фея, с крыльями весом больше 10 кг
Стосується кожного: Поворот в деле об убийстве (эфир от 03.09.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Поворот в деле об убийстве (эфир от 03.09.2021)
Однажды под Полтавой-13: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 03.09.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-13: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 03.09.2021)
Названы знаки Зодиака, которым осень принесет неприятности
Гороскопы

Названы знаки Зодиака, которым осень принесет неприятности

Популярное на сайте

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе

Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK