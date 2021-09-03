МастерШеф-11: Кто пройдет в 20-ку лучших кулинаров-аматоров страны

Уже в эту субботу, 4 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»!

Кулинары-аматоры уже готовы покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов. Каждый из них мечтает продолжить свой путь на проекте, но это удастся лишь двадцатке лучших!

Сотни кулинаров со всей страны мечтают услышать фразу: «Вы в двадцатке лучших кулинаров-аматоров “МастерШеф”»! Чтобы получить такой желанный фартук, придется преодолеть новые испытания.

Уже в первом конкурсе участники осознают, что у них нет права на ошибку. Они поделятся на девять команд. На первом этапе испытания каждой команде необходимо приготовить блюдо-презентацию – идеальный стартер. Если судьи примут блюдо, тогда команда отправится выбирать продукты для второго этапа. Чем дольше участники будут готовить стартер, тем меньше продуктов останется для них на приготовление второго задания. Но все не так просто, ведь если их закуска не впечатлит судейскую тройки, всю команду могут не только попросить переделать блюдо, но и вовсе отправить домой.

Какие еще испытания ожидают участников и почему судьи изменят правила проекта? А также, кто попадет в заветную 20-ку? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!