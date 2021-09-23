Где логика? 2 сезон: чем удивит новый сезон шоу с Андреем Бедняковым

Где логика? 2 сезон: чем удивит новый сезон шоу с Андреем Бедняковым

Две гири, два экрана, четыре звезды и Андрей Бедняков – объединяем и получаем мощный сезон интеллектуально-развлекательного шоу для всей семьи «Где логика?»

В 2022 году зрителей Нового канала ждут яркие баттлы мужской и женской логик и большая порция загадок и ребусов, чтобы соревноваться со звездами, не вставая с дивана. По правилам шоу «Где логика?» , звездные участники в четырех раундах и финале будут отгадывать задания на логику, смекалку и скорость мышления. Все загадки – авторская разработка редакторов и режиссеров Нового канала.

Мы очень гордимся, что после первого сезона звезды мечтали проверить свою логику в нашем шоу! – рассказывает руководитель проекта Максим Пастухов. – В выпусках вы увидите олимпийских чемпионов, игроков сборной Украины по футболу, топовых актеров и хитмейкеров, блогеров-миллионников, инфлюенсеров и народных артистов. Среди участников – как уже знакомые по игре Маша Ефросинина, Анна Ризатдинова, Александр Педан, Анна Тринчер, Юрий Горбунов, так и новички: Юрий Ткач, Наталья Могилевская, Екатерина Павленко, Евгений Коноплянка, Ольга Харлан и многие другие.

Яркий Бедняков

Модератором игры и мастером шуток о звездах во втором сезоне «Где логика?» стал Андрей Бедняков. На площадке ему удалось создать уникальную атмосферу. Кстати, если вы думали, что ведущему диктуют все ответы на задания, то вы ошибались.

Все задания я сам разгадывал заранее, – делится Андрей Бедняков. – Что-то давалось непросто, что-то легче. Редакторы подготовили загадки разной сложности, потому что, как показывает практика, логика работает у каждого по-своему. Над некоторыми задачами я думал 5-10 минут, а участники «брали» их за несколько секунд. Посмотрев на наших звезд во время съемок, понял, что они очень умные. Знаете, это тот случай, когда ведущий на их фоне выглядел «барашком» (смеется). В целом после съемок у меня замечательные эмоции – классные звезды, задания, классный сезон!

Кстати, в шоу «Где логика?» Андрей Бедняков появится в довольно необычном образе.

Мы поработали над стилем ведущего, – говорит руководитель проекта Максим Пастухов. – Я думаю, что в таком виде вы его еще не видели. Это в основном классические костюмы «тройки», но из ярких тканей. Андрей будет в бирюзовом, малиновом, фиолетовом, зеленом и еще многих оттенках.

Сюрпризы для звезд

Над созданием уникальных загадок и ребусов команда проекта работала в течение пяти месяцев. Редакторы писали задания, дизайнеры рисовали графику, а режиссеры делали раскадровку мультиков. Даже ведущий был вовлечен в процесс. Продумали все до мелочей!

Не секрет, что многие задания мы подвязываем под наших участников, – рассказывает шеф-редактор шоу Анастасия Кутузова. – В четвертом раунде «Угадай меня», где показываем анимационные ролики, сюрпризы были для Юрия Горбунова, Ксении Мишиной, Даши Астафьевой. Зашифровали в заданиях фильмы, где они снимались, или ленты, созвучные с их именами. В раунде «Что общего?» удивили Аню Ризатдинову, когда одной из картинок оказалась ее фотография со съемок шоу «Хто зверху?» А еще у нас получались незапланированные сюрпризы. Например, в выпуске с Еленой-Кристиной Лебедь попался ребус с ответом «лебедь». В той же программе был мультик о мышке-поваре «Рататуй». А в составе мужской команды этой игры – Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов.

Второй сезон рейтингового шоу для всей семьи Новый канал покажет весной 2022 года!