Холостячка 2 сезон 2 выпуск: Экстремальное свидание, раздетые мужчины, "химия" и слезы

В эту пятницу, 24 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити «Холостячка 2 сезон».

Злата Огневич продолжит узнавать мужчин, получивших на Первой вечеринке бутоньерку и шанс побороться за ее сердце. О своих намерениях участники начнут заявлять смело и открыто. Понравится ли Холостячке напористый настрой мужчин? И возникнет ли «химия»?

Много лет Злата посвящала всю себя музыке, а на личную жизнь практически не оставалось времени. Но сейчас певица чувствует, что хочет серьезных отношений и соскучилась по романтике… Каждый из мужчин на проекте будет стараться удивить ее!

Один из них вместе со Златой отправится на экстремальное свидание, где они вместе осуществят давнюю мечту девушки. Невероятные эмоции и романтика – все это уже на первом свидании сезона!

Ради таких эмоций стоит жить! – поделится Холостячка.

Шанс пообщаться со Златой выпадет еще троим мужчинам на групповой встрече. Но для этого Холостячке и двум участникам придется… раздеться! Какой сюрприз ждет Злату? Кто из мужчин останется в проекте после интимного свидания? И кому же достанется расположение Холостячки и первая бутоньерка недели?

Увидеться со Златой выпадет шанс абсолютно всем мужчинам. Однако Холостячке придется в прямом смысле слова – слепо довериться участникам. Григорий Решетник предложит Злате завязать глаза и попробовать ощутить мужчин на уровне прикосновений. Воспользуются ли участники беззащитностью Холостячки? Кто из них проявит себя как настоящий джентльмен, а кто перейдет грань? И с кем Злата больше не захочет продолжать историю на проекте?

Смотрите 2 выпуск «Холостячки» уже в эту пятницу, 24 сентября в 19:00, на СТБ.