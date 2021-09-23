Холостячка 2 сезон 2 выпуск: Экстремальное свидание, раздетые мужчины, "химия" и слезы
В эту пятницу, 24 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити «Холостячка 2 сезон».
Много лет Злата посвящала всю себя музыке, а на личную жизнь практически не оставалось времени. Но сейчас певица чувствует, что хочет серьезных отношений и соскучилась по романтике… Каждый из мужчин на проекте будет стараться удивить ее!
Один из них вместе со Златой отправится на экстремальное свидание, где они вместе осуществят давнюю мечту девушки. Невероятные эмоции и романтика – все это уже на первом свидании сезона!
Ради таких эмоций стоит жить! – поделится Холостячка.
Увидеться со Златой выпадет шанс абсолютно всем мужчинам. Однако Холостячке придется в прямом смысле слова – слепо довериться участникам. Григорий Решетник предложит Злате завязать глаза и попробовать ощутить мужчин на уровне прикосновений. Воспользуются ли участники беззащитностью Холостячки? Кто из них проявит себя как настоящий джентльмен, а кто перейдет грань? И с кем Злата больше не захочет продолжать историю на проекте?
Смотрите 2 выпуск «Холостячки» уже в эту пятницу, 24 сентября в 19:00, на СТБ.