Стосується кожного: кто виноват в смерти двух детей, задохнувшихся в сундуке?

Стосується кожного: кто виноват в смерти двух детей, задохнувшихся в сундуке?

В пятницу, 1 октября, в 18:00 на «Интере» смотрите новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Смертельный сундук».

В середине сентября в поселке Никольское Донецкой области в старом деревянном сундуке нашли тела двоих детей. Что произошло и кто виноват в их гибели, будут разбираться гости и эксперты программы Стосується кожного

Вечером 18 сентября Донецкую область всколыхнула страшная новость об исчезновении двух детей – 10-летней Анны и 7-летнего Михаила. А на следующий день брата и сестру полицейские нашли мертвыми в собственном доме – в старом сундуке.

18 сентября Светлана и Станислав Пресновы поехали на работу на рассвете, когда дети еще спали. Когда вернулись – сына и дочери уже не было.

Мы искали по дворам, у соседей, а когда не нашли – обратились в полицию, – вспоминает Светлана.

Женщина не понимает, как дети могли погибнуть в родном доме, как сразу вдвоем поместились в небольшом сундуке и почему не смогли выбраться из него самостоятельно:

Заключение эксперта говорит о том, что дети залезли в сундук, крышка закрылась – и они задохнулись от нехватки воздуха.

Родители уверены, что их детей целенаправленно убили. Они даже называют имя человека, который имел мотив так жестоко поступить. С версией об убийстве соглашаются и односельчане семьи Пресновых, однако обвиняют в страшном преступлении именно Светлану и Станислава. Чтобы восстановить ход событий и добиться справедливости, родители погибших приедут в студию «Касается каждого».

Мы готовы пройти тестирование на полиграфе, чтобы доказать, что непричастны к смерти собственных детей. Мы сами хотим найти того, кто это сделал, – утверждает Станислав Преснов.

Спланированное убийство или результат системной родительской халатности? Кто на самом деле виноват в смерти Ани и Миши? Разбираться в ситуации будут эксперты «Касается каждого»: адвокат Богдан Кушнир, психолог Наталья Шестак, криминолог Юрий Ирхин, полковник милиции в отставке Владимир Полищук, генеральный директор Киевского областного психиатрическо-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат, актриса Наталья Васько.

Можно ли было избежать трагедии и спасти малышей? Не пропустите резонансный выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Смертельный сундук» – сегодня в 18:00 на телеканале «Интер».