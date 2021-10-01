ТОП-5 фактов про съемки культового боевика "Рэмбо"

Первая часть боевика с Сильвестром Сталлоне вышла в 1982 году, с тех пор мир увидел еще три фильма про смелого Джона Рэмбо. За эти годы история стала культовой.

Джон Рэмбо – ветеран вьетнамской войны, которому не удается приспособиться к мирной жизни. Он решает отправиться в путешествие автостопом по городам Америки. В одном из городов, провинциальный шериф, ненавидящий бродяг, сажает Рэмбо в тюрьму по ложному обвинению. Джону удается сбежать, после чего он объявляет войну полицейскому беспределу и шерифу лично.TV.UA подготовил ТОП-5 малоизвестных фактов о фильме «Рэмбо».

1.Кинокартина «Рэмбо» – это адаптированная экранизация романа Дэвида Морреллы «Первая кровь». Кстати, автор долго не мог придумать, как назвать главного персонажа своей книги, однажды ему очень понравился вкус одного из сортов яблок, на их честь он назвал главного героя.

2.На создание романа «Первая кровь» автора вдохновила история солдата Второй мировой войны – Оди Мерфи. Он был самым титулованным американским солдатом, который заслужил всевозможные военные награды США и других стран. Дэвид Моррелл из-за политических соображений написал свой роман про пост-вьетнамскую эпоху.

3.Над разработкой сценария работали несколько кинокомпаний. Еще в 1970-х Columbia Pictures приобрела права на экранизацию у автора книги, затем идею перекупили Warner Bros. В конце концов, авторские права достались Марио Кассару и Эндрю Вайну.

4. Кастинг на главную роль проходили Клинт Иствуд, Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джон Траволта и другие звезды Голливуда. За десять лет работы над картиной было написано 26 вариантов сценария. Сталлоне согласился на эту роль только после того, как ему разрешили внести правки в историю Джона Рембо.

5.Вьетнамские джунгли, на самом деле, снимали в Мексике. В фильм умело добавили детали, которые создают впечатление, будто главный герой находится в Азии. На пример, масштабную статую Будды создали из пенополистирола и покрасили золотом, сняв ее в сценах на парковке пляжного отеля в Акапулько, а затем в храме в джунглях.

В эту пятницу на телеканале 2+2 смотрите сразу две части культового боевика: 19:30 – «Рэмбо»; 21:15 – «Рэмбо-2».