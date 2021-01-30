В воскресенье, 31 января, на НЛО TV телезрители смогут увидеть вторую часть боевика "Рэмбо".

В 1985 году на волне популярности первой части боевика "Рэмбо" выходит его продолжение. На этот раз уже сам главный герой картины ( Сильвестр Сталлоне ) принимает участие в разработке сценария. Нужно отметить – фильм вышел ничуть не хуже предыдущего!

По сюжету Джон Рэмбо вновь сталкивается с несправедливостью теперь уже мирной жизни в Америке. Он попадает в тюрьму по ложным обвинениям, но и тут не сдается. Его бывший командир, с которым он воевал во Вьетнаме, предлагает вытащить Джона из тюрьмы в обмен на выполнение очень важного задания. И вот Рэмбо вновь возвращается в свою стихию – на войну…

Рэмбо-2: солдат Джон возвращается на войну / пресс-служба

В новом фильме о Рэмбо больше насилия и боевых сцен, чем в первой части. Это и неудивительно, ведь герой возвращается на войну. Задача Джона найти и сфотографировать пленных солдат, поэтому по ходу дела он много раз сталкивается со смертью. Джон не может оставить пленных в таком положении, и он пытается их спасти. Также, во второй части есть любовная линия, что делает боевик еще интереснее.

Смотрите фильм "Рэмбо-2", в воскресенье, 31 января, в 20:10 на канале НЛО TV!