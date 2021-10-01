Выходной с невероятным Джеки Чаном. "Доспехи Бога" – силы зла не дремлют

Джеки Чан – один из самых ярких и популярных героев боевиков. Его имя знают разные поколения людей во всем мире, и многих он впечатляет своей харизмой, талантом и, несомненно, удивительными каскадерскими навыками.

Некогда простой мальчик из небогатой китайской семьи, Джеки Чан сумел достичь потрясающих высот. И речь не только лишь о фильмах с баснословными бюджетами, в которых он играет главные роли. Дело в том, что в жанре приключенческих и воинственных комедий с демонстрацией боевых искусств, актеров, равных величине Джеки Чана, нет до сих пор. А ему уже, на минуточку, 67 лет.

Потому вечер субботы предлагаем провести в компании несравненного и, к слову, еще молодого Джеки Чана. Фильм «Доспехи Бога», где актера можно увидеть в роли искателя приключений, уже в эту субботу, в 19:00, покажет канал НЛО TV.

По сюжету, охотник за сокровищами Азиатский ястреб (он же – Джеки Чан) в Африке находит необычайный артефакт. Им оказывается меч, являющийся частью древних Доспехов Бога. Не подозревая об этом, Джеки выставляет меч на продажу в Европе. Но вскоре он узнает, насколько высокую ценность имеет эта вещь. Оказывается, в мире сохранилось всего пять предметов из Доспехов Бога.

По преданию, их уничтожение может привести к властвованию сил Зла на планете. И, конечно, у последних есть свои служители на Земле, стремящиеся заполучить все части древней реликвии. Это – наркоторговцы, которые скрываются под облачениями монахов. У них уже есть два необходимых предмета. Но для того, чтобы высвободить силы Зла, приспешникам темных сил недостает еще три части доспехов. Они осознают, что достать их может только Чан, потому похищают его подругу, а в качестве выкупа требуют у него Доспехи Бога…

Возвращаясь к реальности, стоит отметить, что во время работы над этим фильмом Джеки Чан получил самую тяжелую травму за всю карьеру. Говорят, что вследствие этого он даже мог погибнуть. Дело в том, что во время съемок одной из сцен, когда Джеки перепрыгивал с отвесной стены на дерево, ветка отломилась, и актер сорвался с высоты в пять метров прямо на камень. Из-за этого он получил серьезнейшую травму головы, следствием которой стало кровоизлияние. К счастью, профессиональные хирурги Парижского госпиталя сумели спасти Джеки Чана. Однако без последствий не обошлось: на голове актера остался достаточно большой шрам, а правое ухо стало слышать с затруднением. К слову, из-за инцидента создатели фильма приостановили съемки «Доспехов Бога» на месяц.

Но трудности не помешали Джеки Чану вернуться на площадку через время и продолжить исполнять свою работу, от которой он явно получал и продолжает получать множество удовольствия. Несмотря ни на что, в этом фильме актер сыграл действительно динамично и мастерски, как мог это сделать только настоящий профессионал своего дела. Потому «Доспехи Бога» зрители встретили с восторгом, и спустя десятилетия этот боевик с нотками комедии и приключений остается интересным и актуальным.

Смотрите фильм «Доспехи Бога» уже завтра, 2 октября, в 19:00, на канале НЛО TV. И если эта история вас впечатлит, присоединяйтесь к просмотру второй части киноленты – «Доспехи Бога 2», которую канал покажет в 21:00.