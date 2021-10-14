Випы и Топы - стала известна дата премьеры нового шоу про звезд на 2+2

14 октября 2021 11:54 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Випы и Топы - стала известна дата премьеры нового шоу про звезд на 2+2
Випы и Топы. Ведущая - Юлия Семченко
пресс-служба

16 октября в 09:15 на канале 2+2 состоится премьера проекта «Випы и Топы» о впечатляющей, скандальной и неизвестной для большинства зрителей стороне жизни богатых и успешных. Ведущая — Юлия Семченко.

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«Випы и Топы» — новый проект канала 2+2 о звездных историях взлета и падения, неожиданных увлечениях, эпатажных выходках, скандальных противостояниях между знаменитостями, а также предательстве и самопожертвованиях, на которые они готовы пойти ради успеха. Под прицелом журналистов — политики, бизнесмены, спортсмены, всемирно известные топ-модели и звезды шоубизнеса. Авторы проекта разрушат мифы и сорвут занавес публичной жизни селебрити.

Как заработал свой первый миллион Илья Кива, кто эта первая украинка, которая покорила сердце Леонардо Ди Каприо, почему на самом деле Владимир Кличко расстался с Хайден Панеттьери — не пропустите самые острые и спорные подробности биографии известных людей уже в первом выпуске проекта.

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Только «жареные» факты про известных и богатых и неожиданные секреты успеха звезд — в программе «Випы и Топы» каждую субботу в 09:15 на телеканале 2+2.

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