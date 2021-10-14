Холостячка 2 сезон: первый поцелуй на проекте, страсти, разочарование и слезы Златы Огневич

14 октября 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: первый поцелуй на проекте, страсти, разочарование и слезы Златы Огневич
Холостячка 2 сезон Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

В пятницу, 15 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 5 выпуск реалити Холостячка-2. Злата Огневич и претенденты на ее сердце улетят на остров любви – Кипр! Там случится настоящий курортный роман, который приведет к поцелую.

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Пятая неделя проекта Холостячка 2 сезон будет очень жаркой. Злата Огневич утонет в теплых чувствах и эмоциях на Кипре. 

Для меня путешествия – это всегда вдохновение. Так классно со своим мужчиной разделять эти эмоции, узнавать что-то новое! – делится Злата Огневич.

Остров богини любви – идеальное место для первого поцелуя! Кто же из мужчин решится поцеловать Холостячку?

Я просто шла по волнам эмоций, по волнам чувств, которые я ощущаю в данный момент. Была такая романтическая обстановка… Лучше момента для первого поцелуя невозможно придумать! – так Злата говорит о первом поцелуе на проекте.

Некоторые мужчины не увидят Холостячку всю неделю! Будет ли разлука на пользу отношениям? Мужчины пойдут против правил проекта. Кто-то, не дожидаясь приглашения, сам назначит свидание. А кто-то начнет требовать особых привилегий! А также поставит ультиматум, который заставит Злату плакать! В ком из мужчин Холостячка разочаруется?

Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостячка-2» 15 октября в 19:00, на телеканале СТБ.

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