Холостячка 2 сезон: первый поцелуй на проекте, страсти, разочарование и слезы Златы Огневич
В пятницу, 15 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 5 выпуск реалити Холостячка-2. Злата Огневич и претенденты на ее сердце улетят на остров любви – Кипр! Там случится настоящий курортный роман, который приведет к поцелую.
Для меня путешествия – это всегда вдохновение. Так классно со своим мужчиной разделять эти эмоции, узнавать что-то новое! – делится Злата Огневич.
Остров богини любви – идеальное место для первого поцелуя! Кто же из мужчин решится поцеловать Холостячку?
Я просто шла по волнам эмоций, по волнам чувств, которые я ощущаю в данный момент. Была такая романтическая обстановка… Лучше момента для первого поцелуя невозможно придумать! – так Злата говорит о первом поцелуе на проекте.
Некоторые мужчины не увидят Холостячку всю неделю! Будет ли разлука на пользу отношениям? Мужчины пойдут против правил проекта. Кто-то, не дожидаясь приглашения, сам назначит свидание. А кто-то начнет требовать особых привилегий! А также поставит ультиматум, который заставит Злату плакать! В ком из мужчин Холостячка разочаруется?
Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостячка-2» 15 октября в 19:00, на телеканале СТБ.