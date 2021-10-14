Холостячка 2 сезон: первый поцелуй на проекте, страсти, разочарование и слезы Златы Огневич Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Холостячка 2 сезон Злата Огневич instagram.com/zlata.ognevich

В пятницу, 15 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 5 выпуск реалити Холостячка-2. Злата Огневич и претенденты на ее сердце улетят на остров любви – Кипр! Там случится настоящий курортный роман, который приведет к поцелую.