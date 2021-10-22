Холостячка 2 сезон: на проекте произойдет разоблачение сезона с помощью детектора лжи

22 октября 2021 14:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: на проекте произойдет разоблачение сезона с помощью детектора лжи
Холостячка 2 сезон
пресс-служба

Сегодня, 22 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостячка».

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На этой неделе Злата Огневич познакомит участников со своей жизнью. И, неожиданно для себя, раскроет сокровенные тайны их прошлого! Что же скрывают мужчины?

Пришло время срывать маски. И для этого на помощь Холостячке придет детектор лжи, который поможет узнать, что утаили мужчины.

Самая худшая ситуация, которая может возникнуть в отношениях, когда есть уже взаимная симпатия. Вдруг я узнаю, что мой мужчина женат. Почему он мне ничего не сказал? Зачем он начал эти отношения, не прекратив прошлые? – отмечает Холостячка.

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Сможет ли Злата принять горькую правду? Что выберет – расстаться навсегда или дать второй шанс? И не пожалеет ли она о своем решении? Не пропустите самое яркое разоблачение сезона!

Это будет неделя невероятных свиданий и неожиданных откровений. Кому из участников повезет побывать у Златы дома?

В какой-то момент я поняла, что он с удовольствием бы остался у меня. Но мне придется его отпустить, – делится Злата Огневич.

Не пропустите один из самых откровенных и эмоциональных выпусков реалити «Холостячка» в эту пятницу 22 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

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