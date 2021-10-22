Холостячка 2 сезон: на проекте произойдет разоблачение сезона с помощью детектора лжи
Сегодня, 22 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостячка».
Пришло время срывать маски. И для этого на помощь Холостячке придет детектор лжи, который поможет узнать, что утаили мужчины.
Самая худшая ситуация, которая может возникнуть в отношениях, когда есть уже взаимная симпатия. Вдруг я узнаю, что мой мужчина женат. Почему он мне ничего не сказал? Зачем он начал эти отношения, не прекратив прошлые? – отмечает Холостячка.
Это будет неделя невероятных свиданий и неожиданных откровений. Кому из участников повезет побывать у Златы дома?
В какой-то момент я поняла, что он с удовольствием бы остался у меня. Но мне придется его отпустить, – делится Злата Огневич.
Не пропустите один из самых откровенных и эмоциональных выпусков реалити «Холостячка» в эту пятницу 22 октября в 19:00 на телеканале СТБ.