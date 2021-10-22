Холостячка 2 сезон: на проекте произойдет разоблачение сезона с помощью детектора лжи

Сегодня, 22 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостячка».

На этой неделе Злата Огневич познакомит участников со своей жизнью. И, неожиданно для себя, раскроет сокровенные тайны их прошлого! Что же скрывают мужчины?

Пришло время срывать маски. И для этого на помощь Холостячке придет детектор лжи, который поможет узнать, что утаили мужчины.

Самая худшая ситуация, которая может возникнуть в отношениях, когда есть уже взаимная симпатия. Вдруг я узнаю, что мой мужчина женат. Почему он мне ничего не сказал? Зачем он начал эти отношения, не прекратив прошлые? – отмечает Холостячка.

Сможет ли Злата принять горькую правду? Что выберет – расстаться навсегда или дать второй шанс? И не пожалеет ли она о своем решении? Не пропустите самое яркое разоблачение сезона!

Это будет неделя невероятных свиданий и неожиданных откровений. Кому из участников повезет побывать у Златы дома?

В какой-то момент я поняла, что он с удовольствием бы остался у меня. Но мне придется его отпустить, – делится Злата Огневич.

Не пропустите один из самых откровенных и эмоциональных выпусков реалити «Холостячка» в эту пятницу 22 октября в 19:00 на телеканале СТБ.