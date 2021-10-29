Всё для тебя от 30.10.2021: в проекте – предложение под звездным небом

29 октября 2021 12:48 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всё для тебя от 30.10.2021: в проекте – предложение под звездным небом
Всё для тебя от 30.10.2021: в проекте – предложение под звездным небом
пресс-служба канала Интер

Герой Всё для тебя от 30.10.2021 мечтает создать сказку для своей любимой. Но на пути мужчины все время возникают непредвиденные трудности. Что ему придется пережить и готов ли он идти до конца, несмотря ни на что?

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32-летний Владимир Тригуб может отправить в нокаут любого. Он с детства занимается боксом, работает тренером в фитнес-клубе. Владимир привык завоевывать и добиваться того, чего хочет. Но в личной жизни долго был волком-одиночкой, пока не встретил ту единственную, которой готов предложить руку и сердце. Конечно же, он хочет сделать уникальное и запоминающееся предложение. В этом ему поможет ведущий программы «Всё для тебя» Андрей Доманский.

Всё для тебя - 6 выпуск / пресс-служба канала Интер

Вова смелый и честный парень, но во время съемок проекта выяснилось, что у него серьезные проблемы с доверием, – говорит телеведущий. – Безусловно, мы наиболее уязвимы именно перед теми, кому больше всего доверяем. Но парадокс в том, что без доверия невозможно найти свое счастье. Прежде чем строить серьезные отношения и создавать семью, ему стоит как следует поработать над собой.

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Чтобы услышать заветное «да», Владимир будет не только совершать красивые поступки для своей избранницы – 23-летней Сандры, но и учиться преодолевать свое чувство ревности. Вместе с командой проекта он выберет самое романтичное место для идеального предложения – под звездным небом! Ответит ли ему девушка согласием, узнаем уже в субботу, 30 октября, в 10:00 в новом выпуске «Всё для тебя» на «Интере».

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