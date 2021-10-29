Всё для тебя от 30.10.2021: в проекте – предложение под звездным небом Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Всё для тебя от 30.10.2021: в проекте – предложение под звездным небом пресс-служба канала Интер

Герой Всё для тебя от 30.10.2021 мечтает создать сказку для своей любимой. Но на пути мужчины все время возникают непредвиденные трудности. Что ему придется пережить и готов ли он идти до конца, несмотря ни на что?