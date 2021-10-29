Всё для тебя от 30.10.2021: в проекте – предложение под звездным небом
29 октября 2021 12:48
Всё для тебя от 30.10.2021: в проекте – предложение под звездным небом
пресс-служба канала Интер
Герой Всё для тебя от 30.10.2021 мечтает создать сказку для своей любимой. Но на пути мужчины все время возникают непредвиденные трудности. Что ему придется пережить и готов ли он идти до конца, несмотря ни на что?
Всё для тебя» Андрей Доманский.
Всё для тебя - 6 выпуск / пресс-служба канала Интер
Вова смелый и честный парень, но во время съемок проекта выяснилось, что у него серьезные проблемы с доверием, – говорит телеведущий. – Безусловно, мы наиболее уязвимы именно перед теми, кому больше всего доверяем. Но парадокс в том, что без доверия невозможно найти свое счастье. Прежде чем строить серьезные отношения и создавать семью, ему стоит как следует поработать над собой.