Холостячка 2 сезон: разгорятся невероятные страсти, когда Злата Огневич будет жить с мужчинами в одном доме

Сегодня, 29 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити Холостячка 2 сезон.

Новая неделя начнется для Златы Огневич и мужчин в Одессе, где состоится самая настоящая проверка на совместимость! Ведь Холостячка будет жить с претендентами на свое сердце в одном доме.

Для меня эти две недели будут очень показательными. Если во время свиданий каждый мужчина пытается себя продемонстрировать с лучшей стороны передо мной, в доме совершенно другая история. Здесь негде скрыться, здесь они будут собой. И проявятся так, как ведут себя в обычной жизни – говорит Злата.

Холостячка 2 сезон Злата Огневич и Григорий Решетник / пресс-служба канала СТБ

Кто из мужчин воспользуется тем, что Холостячка рядом и украдет ее на свидание? Кого другие участники застанут в спальне со Златой? И что устроят обоим за это? А кто начнет ревновать и предъявлять претензии, увидев, как Злата общается с остальными мужчинами в доме? Холостячка поймет, с кем она наиболее совместима в быту и увидит, что может быть важнее этого!

А также случится свидание, во время которого Злата столкнется со своими страхами. Сможет ли она преодолеть их?

У меня руки дрожат, меня просто всю колотит от нервного перенапряжения, это максимально стрессово для меня! Я ощущала раздражение, обиду и где-то даже легкий гнев, – признается певица.

В конце недели мужчины устроят вечеринку, на которой им окажется не до веселья – они будут бороться за внимание Златы всеми возможными способами!

Смотрите 7 выпуск романтического реалити «Холостячка-2» уже сегодня, 29 октября, в 19:00 на телеканале СТБ.