Холостячка 2 сезон: разгорятся невероятные страсти, когда Злата Огневич будет жить с мужчинами в одном доме
Сегодня, 29 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити Холостячка 2 сезон.
Для меня эти две недели будут очень показательными. Если во время свиданий каждый мужчина пытается себя продемонстрировать с лучшей стороны передо мной, в доме совершенно другая история. Здесь негде скрыться, здесь они будут собой. И проявятся так, как ведут себя в обычной жизни – говорит Злата.
А также случится свидание, во время которого Злата столкнется со своими страхами. Сможет ли она преодолеть их?
У меня руки дрожат, меня просто всю колотит от нервного перенапряжения, это максимально стрессово для меня! Я ощущала раздражение, обиду и где-то даже легкий гнев, – признается певица.
В конце недели мужчины устроят вечеринку, на которой им окажется не до веселья – они будут бороться за внимание Златы всеми возможными способами!
Смотрите 7 выпуск романтического реалити «Холостячка-2» уже сегодня, 29 октября, в 19:00 на телеканале СТБ.