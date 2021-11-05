Холостячка-2: мужчины устроят торги за сердце Златы, а один из них - украдет ее
Сегодня, 5 ноября в 19:00, на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити Холостячка 2 сезон.
Кто из них без предупреждения переедет жить в соседнюю комнату со Златой? А кто, нарушая все правила и договоренности, неожиданно украдет Холостячку и проведет с ней незабываемую ночь?
Вторая неделя в Одессе. Холостячка продолжает жить с участниками в одном доме. Общий быт всё больше накаляет страсти между соперниками. Борьба за сердце Златы становится бескомпромиссной, а методы мужчин – решительными и порой даже жестокими.
Я решил действовать! – заявит Андрей Хветкевич.
Я взрослый мужчина и не вижу отношений без телесной близости между мужчиной и женщиной, – выскажет свою позицию Олег Плахотнюк.
Я вообще не ожидала от него такого свидания, это была просто сказка. Он меня очень удивил, - признается Злата.
Кто из мужчин настолько потеряет голову от чувств, что устроит торги и потратит целое состояние, чтобы «купить» сердце желанной женщины?
Кто в обход всех конкурентов нарушит ранние договоренности и неожиданно украдет Холостячку на незабываемое свидание?
Мы провели всю ночь вместе. Он мне нравится все больше и больше. Я чувствую, что уже готова влюбиться, – расскажет Злата после теплой встречи.
Смотрите 8 выпуск романтического реалити «Холостячка-2» уже сегодня, 5 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ.