Холостячка-2: мужчины устроят торги за сердце Златы, а один из них - украдет ее

Сегодня, 5 ноября в 19:00, на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити Холостячка 2 сезон.

Вторая неделя в Одессе разжигает конкуренцию между мужчинами все сильнее, а еще больше – их жгучую страсть к Злате Огневич! Участники шоу «Холостячка» идут на все, чтобы заполучить хоть толику внимания желанной женщины.

Кто из них без предупреждения переедет жить в соседнюю комнату со Златой? А кто, нарушая все правила и договоренности, неожиданно украдет Холостячку и проведет с ней незабываемую ночь?

Вторая неделя в Одессе. Холостячка продолжает жить с участниками в одном доме. Общий быт всё больше накаляет страсти между соперниками. Борьба за сердце Златы становится бескомпромиссной, а методы мужчин – решительными и порой даже жестокими.

Я решил действовать! – заявит Андрей Хветкевич.

Холостячка 2 сезон 7 выпуск участники шоу / пресс-служба канала СТБ

Я взрослый мужчина и не вижу отношений без телесной близости между мужчиной и женщиной, – выскажет свою позицию Олег Плахотнюк.

Один из участников организует фантастическое свидание, на котором Холостячка почувствует себя настоящей принцессой.

Я вообще не ожидала от него такого свидания, это была просто сказка. Он меня очень удивил, - признается Злата.

Певица Злала Огневич / пресс-служба канала СТБ

Кто из мужчин настолько потеряет голову от чувств, что устроит торги и потратит целое состояние, чтобы «купить» сердце желанной женщины?

Кто в обход всех конкурентов нарушит ранние договоренности и неожиданно украдет Холостячку на незабываемое свидание?

Мы провели всю ночь вместе. Он мне нравится все больше и больше. Я чувствую, что уже готова влюбиться, – расскажет Злата после теплой встречи.

Смотрите 8 выпуск романтического реалити «Холостячка-2» уже сегодня, 5 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ.