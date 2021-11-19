Всё для тебя: фантастический мир миниатюр и настоящая любовь

19 ноября 2021 23:38 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всё для тебя: фантастический мир миниатюр и настоящая любовь
Всё для тебя: фантастический мир миниатюр и настоящая любовь
пресс-служба канала Интер

20 ноября в 10:00 на телеканале «Интер» – новый выпуск проекта «Всё для тебя», в котором мужчины совершают удивительные поступки, чтобы услышать заветное «да» от любимой.

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Герой этой программы – мечтательный и забывчивый 25-летний моделист Дмитрий Кобылинский – изо всех сил будет стараться удивить свою возлюбленную – 26-летнюю Анну Клепус. Но к чему приведет его желание узнать о ней всё?

«Мечтали ли вы о том, чтобы создать свой собственный мир, в котором все происходит именно так, как вам хочется? – говорит ведущий Андрей Доманский. – Наш новый герой посвятил себя именно этой мечте. На работе он часами готов настраивать тонкие механизмы миниатюрных вагончиков. Ну а в личной жизни – совершить самый важный шаг и сделать незабываемое предложение руки и сердца своей избраннице».

Команда проекта «Всё для тебя» поможет Дмитрию создать удивительный мир для его возлюбленной. Хотя пара вместе уже более пяти лет, оказалось, что до сих пор ребята многого друг о друге не знали! Чтобы завоевать сердце любимой, Диме предстоит шаг за шагом исследовать интересы, мысли и чувства любимой девушки. Больше узнать о ее симпатиях и мечтах. Поразить своими кулинарными способностями. Записать и исполнить для Ани песню. А потом – провести ее по стометровке счастья навстречу общему будущему.

«Каждый из нас – это нерассказанная история, – отмечает Андрей Доманский Двое встречаются и открывают для себя удивительный мир друг друга. В этом и состоит искусство любви – знать все о партнере, и при этом каждый день открывать для себя все новые и новые грани».

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Как можно удивлять любимых и делать их счастливыми, смотрите в новом выпуске проекта «Всё для тебя» в субботу, 20 ноября, в 10:00 на «Интере».

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