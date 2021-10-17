Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 23.10.2021

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 23.10.2021

В субботу, 23 октября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 5 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 23.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 5 выпуске проекта Всё для тебя

герой этого выпуска – 27-летний барбер Евгений Насыров планировал прожить жизнь по примеру своих родителей – без штампа в паспорте. Но после рождения сына передумал. Чтобы сделать незабываемое предложение своей возлюбленной Лине, Женя обратился за помощью в программу «Всё для тебя». Вместе с командой проекта в день 25-летия Лины, который совпал с 25-летним юбилеем канала «Интер», он реализует самый романтичный способ попросить руку и сердце.

Чтобы услышать заветное «да», Женя устроит девушке незабываемый день: организует семейную фотосессию, пригласит свою избранницу на танцевальную тренировку к ее кумиру и преодолеет страх публичных выступлений. Где и как он сделает долгожданное предложение руки и сердца

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите 23 октября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua