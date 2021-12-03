Всё для тебя: в новом выпуске – любовь, в которой «нет логики»

3 декабря 2021 12:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всё для тебя: в новом выпуске – любовь, в которой «нет логики»
Всё для тебя: в новом выпуске – любовь, в которой «нет логики»
пресс-служба канала Интер

В субботу, 4 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер» – новый выпуск проекта «Всё для тебя», герои которого готовы совершать удивительные поступки ради любви.

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В жизни каждого из нас бывают особенные счастливые моменты, которые мы проживаем вместе с любимыми. Героиня этого выпуска – 32-летняя предпринимательница Ксения Дзиковская – уже 9 лет живет вместе с Валерием, пара воспитывает 5-летнюю дочь Доминику. И с каждым прожитым годом пламя их любви разгорается все ярче и ярче.

«Этот выпуск уникальный – впервые в нашу программу обратилась девушка, – рассказывает ведущий Андрей Доманский. – Ксюша хочет сделать сюрприз своему любимому, а еще – подарить ему незабываемые эмоции. Мы рады помочь, ведь «Всё для тебя» – проект, где нет ничего невозможного и всё становится реальностью».

Всё для тебя: в новом выпуске – любовь, в которой «нет логики» / пресс-служба канала Интер

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Зрители станут свидетелями одного из самых удивительных признаний в любви, когда девушка вместе с командой «Всё для тебя» решила организовать яркий праздник для своей второй половинки. И все ради того, чтобы сообщить любимому важную новость!

«Есть особые моменты, которые хочется запомнить и сохранить навсегда,  считает героиня программы. – Спустя годы вместе с семьей мы снова и снова будем пересматривать эти фото и видео и кайфовать от пережитых эмоций. Мне так важно сказать, что это «Всё для тебя»!

Как Валера отреагирует на сюрприз Ксюши и на ее неожиданное признание на глазах миллионов зрителей – во время съемок телевикторины «Нет логики»? Смотрите уже в эту субботу в 10:00 на «Интере» новый выпуск «Всё для тебя»!

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