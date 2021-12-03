Всё для тебя: в новом выпуске – любовь, в которой «нет логики»
В субботу, 4 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер» – новый выпуск проекта «Всё для тебя», герои которого готовы совершать удивительные поступки ради любви.
«Этот выпуск уникальный – впервые в нашу программу обратилась девушка, – рассказывает ведущий Андрей Доманский. – Ксюша хочет сделать сюрприз своему любимому, а еще – подарить ему незабываемые эмоции. Мы рады помочь, ведь «Всё для тебя» – проект, где нет ничего невозможного и всё становится реальностью».
«Есть особые моменты, которые хочется запомнить и сохранить навсегда, – считает героиня программы. – Спустя годы вместе с семьей мы снова и снова будем пересматривать эти фото и видео и кайфовать от пережитых эмоций. Мне так важно сказать, что это «Всё для тебя»!
Как Валера отреагирует на сюрприз Ксюши и на ее неожиданное признание на глазах миллионов зрителей – во время съемок телевикторины «Нет логики»? Смотрите уже в эту субботу в 10:00 на «Интере» новый выпуск «Всё для тебя»!