Лунный гороскоп на 3 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

3 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 3 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подходит для самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность поможет вам выделить главное и второстепенное. Однако с самокритичностью лучше не перегибать. 

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

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Наступил двадцать девятый лунный день, довольно неблагоприятный. Общий физический тонус  организма будет понижен, проявлением хронических заболеваний. Есть риск впасть в депрессивное состояние. Старайтесь ограждать себя от общения с обманщиками предателями. 

Напомним,

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