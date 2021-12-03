Лунный гороскоп на 3 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 3 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона подходит для самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность поможет вам выделить главное и второстепенное. Однако с самокритичностью лучше не перегибать.

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Наступил, довольно неблагоприятный. Общий физический тонус организма будет понижен, проявлением хронических заболеваний. Есть риск впасть в депрессивное состояние. Старайтесь ограждать себя от общения с обманщиками предателями.

Напомним,