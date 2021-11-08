Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 13.11.2021

8 ноября 2021 15:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 13.11.2021
Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 13.11.2021
пресс-служба канала Интер

В субботу, 13 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 8 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 13.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 8 выпуске проекта Всё для тебя:

Любовь помогает человеку стать смелым и решительным, побороть свои страхи и проявить лучшие качества. Герой этого выпуска – 28-летний Алексей Гаврилюк – 6 лет назад приехал покорять столицу. Сейчас он работает водителем. Именно с 31-летней Сашей парень мечтает создать семью, но переживает, что любимая девушка не воспринимает его всерьез и может отказаться выйти за него замуж.

Команда проекта «Всё для тебя» поможет герою преобразиться внешне и внутренне. Ради избранницы Алексей освоит основы этикета, научится ездить верхом, а еще - пригласит девушку на съемки комедийного вестерна. Сможет ли лихой ковбой завоевать сердце строптивой красотки?

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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