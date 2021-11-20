Один за всех: почему юная блогерша позорит мать на миллионную аудиторию

20 ноября 2021 19:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: почему юная блогерша позорит мать на миллионную аудиторию
Один за всех: почему юная блогерша позорит мать на миллионную аудиторию
пресс-служба канала СТБ

В воскресенье, 21 ноября, в 21:00 на СТБ выйдет скандальный 13 выпуск проекта Один за всех 17 сезон.

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14-летняя Ангелина сделала свою маму звездой интернета. Каждый день девочка снимает на камеру семейные ссоры между ними, а после публикует эти видео во всемирной сети.

46-летняя Любовь Бойко стала звездой Тик-тока не по своей воле. Видео ее ссор с дочерью набрали уже миллион просмотров и тысячу комментариев в социальной сети. Женщину стали узнавать на улице.

Після цих відео мені соромно вийти до магазину і на мене тикають пальцем. В мене вже не витримує серце… Вона мене доводить, що скоро залишиться одна і потрапить у притулок. Вона зажене мене у труну! - говорит женщина.

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Но 14-летнему автору этих скандальных видеороликов Ангелине плевать на страдания матери. Она и дальше будет снимать и выкладывать компрометирующие видео. Свою мать она снимает, чтобы все вокруг поняли – она не та, за кого себя выдает. Ведь недавно восьмиклассница узнала болезненную правду о ней – мать долгие годы вела двойную жизнь...

Я буду знімати свою матір. Мені її взагалі не шкода. Вона зрадила мене і усю нашу родину. Я коли дізналася, що вона живе подвійним життям, я була в шоці. Я б ніколи в це не повірила б, якби не побачила на власні очі. Це просто жахливо! - говорит девушка.

В студии Один за всех 14-летняя дочь наконец-то заставит мать открыть всю болезненную правду о себе… Почему Ангелина позорит мать? И к чему она хочет привлечь внимание своими видео? Разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты в студии «Один за всех».

Смотрите 13 выпуск программы Один за всех уже в это воскресенье, 21 ноября, в 21:00 на телеканале СТБ.

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