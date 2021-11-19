Шпионка: ТОП-5 интересных фактов о Мелиссе Маккарти

Эксклюзив 19 ноября 2021 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шпионка: ТОП-5 интересных фактов о Мелиссе Маккарти
Актриса Мелисса Маккарти
пресс-служба канала 2+2

В субботу, 20 ноября, в 19:25 на телеканале 2+2 покажут комедийный боевик «Шпионка», главную роль в котором исполнила Мелисса Маккарти.

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Мелисса Маккарти – американская актриса, комедиантка, сценаристка и модельер. В ее послужном списке — две награды премии «Эмми», также актриса двукратная номинантка на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) мечтала стать секретным агентом и устроилась работать в ЦРУ. Однако, о настоящей оперативной работе девушка только мечтает. Но когда ее напарник исчезает, а второго агента разоблачают, Сьюзан берет на себя супертайную миссию – проникнуть в логово торговца оружием и предотвратить глобальную катастрофу. Сможет ли она справиться со столь сложной миссией?..

ТОП-5 интересных фактов о Мелиссе Маккарти

• Мелисса Маккарти с детства хотела стать дизайнером одежды. На одну из церемоний награждения актриса пришла в платье, которое сшила себе сама, а позже запустила собственную линию одежды.

• Не имея никакого опыта в жанре стендапа, она решила попробовать себя на сцене и сразу покорила зрителей. Позже Маккарти пригласили на Saturday Night Live, куда мечтали попасть многие комики.

• Мелисса Маккарти счастлива в браке с 2005 года. До этого она давно знала своего мужа. К слову, супруг часто появляется в фильмах с актрисой.

• Маккарти не обращает внимание на слова критиков и негативные комментарии. Предпочитает не читать новости о себе и очень редко появляется в социальных сетях.

• Настоящий прорыв в карьере актрисы случился, когда ее утвердили на главную роль в ситкоме «Майк и Молли». Во время этих съемок Маккарти похудела на 35 кг, благодаря высокобелковой, низкоуглеводной диете и регулярным упражнениям.

Смотрите фильм «Шпионка» на канале 2+2 в субботу, 20 ноября, в 19:25

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