Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 22.11.2021

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 22.11.2021

В понедельник, 22 ноября, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина»

Алла Олексенко из Нежина уже долгое время ищет свою дочь Оксану. После драматических событий в семье Оксана бросила мужа и уехала из дома на втором месяце беременности. Ее видели в Киеве и в Чернигове, причем женщина просила знакомых ничего не рассказывать о ней ни маме, ни мужу. За это время у ее мамы сгорел дом, и Алле Ивановне фактически негде жить...

Юрий Соколов из Борисполя ищет потомков своего брата Андрея. После его смерти в 90-х годах связь с родней прервалась. Известно лишь, что племянник Валерий был летчиком и одно время служил в Москве, сейчас ему может быть около 60 лет…