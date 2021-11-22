Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 22.11.2021
В понедельник, 22 ноября, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина»
Юрий Соколов из Борисполя ищет потомков своего брата Андрея. После его смерти в 90-х годах связь с родней прервалась. Известно лишь, что племянник Валерий был летчиком и одно время служил в Москве, сейчас ему может быть около 60 лет…Жди меня. Украина», надеясь найти своего отца – Сергея Алексеевича Сиваченко. В их семье росло трое детей, и все было хорошо до тех пор, пока отец не уехал в Сибирь на заработки. Спустя год мама взяла детей и поехала вслед за мужем. Но спасти семью не удалось. В последний раз Надежда видела отца, когда ей было 6 лет. Повзрослев, она написала ему письмо. Но из России ей пришел ответ: «Адресат выбыл»…