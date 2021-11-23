Кто хочет стать миллионером? – известна дата премьеры шоу на ICTV Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Кто хочет стать миллионером? – известна дата премьеры шоу на ICTV пресс-служба канала ICTV

Канал ICTV раскрыл множество деталей о запуске шоу «Кто хочет стать миллионером?». Однако осталось узнать, когда зрители смогут насладиться просмотром ожидаемых игр разума. Итак, премьера состоится 29 ноября в 20:20