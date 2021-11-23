Кто хочет стать миллионером? – известна дата премьеры шоу на ICTV

23 ноября 2021 10:16 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Кто хочет стать миллионером? – известна дата премьеры шоу на ICTV
Кто хочет стать миллионером? – известна дата премьеры шоу на ICTV
пресс-служба канала ICTV

Канал ICTV раскрыл множество деталей о запуске шоу «Кто хочет стать миллионером?». Однако осталось узнать, когда зрители смогут насладиться просмотром ожидаемых игр разума. Итак, премьера состоится 29 ноября в 20:20

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«По количеству заполненных анкет, а их было около полумиллиона, мы поняли, что аудитория очень заинтересована. Неудивительно, потому что подобного формата сейчас нет на украинских телеканалах. Так что мы решили сделать нашему зрителю подарок к Новому году – двойную порцию легендарного шоу "Кто хочет стать миллионером?". В эфире ICTV игра будет выходить дважды в неделю», – поделилась генеральный креативный продюсер программного направления ICTV Татьяна Гребеник.

Работа над студией уже окончена, а кресло игрока ждет будущих миллионеров. Шанс попасть в шоу еще есть. Анкету можно заполнить на сайте канала.

Ожидайте грандиозную премьеру "Кто хочет стать миллионером?" в эфире ICTV!

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