Кто хочет стать миллионером? – известна дата премьеры шоу на ICTV
пресс-служба канала ICTV
Канал ICTV раскрыл множество деталей о запуске шоу «Кто хочет стать миллионером?». Однако осталось узнать, когда зрители смогут насладиться просмотром ожидаемых игр разума. Итак, премьера состоится 29 ноября в 20:20
«По количеству заполненных анкет, а их было около полумиллиона, мы поняли, что аудитория очень заинтересована. Неудивительно, потому что подобного формата сейчас нет на украинских телеканалах. Так что мы решили сделать нашему зрителю подарок к Новому году – двойную порцию легендарного шоу "Кто хочет стать миллионером?". В эфире ICTV игра будет выходить дважды в неделю», – поделилась генеральный креативный продюсер программного направления ICTV Татьяна Гребеник.
Работа над студией уже окончена, а кресло игрока ждет будущих миллионеров. Шанс попасть в шоу еще есть. Анкету можно заполнить на сайте канала.