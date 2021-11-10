Кто хочет стать миллионером? - ICTV рассекретил имя ведущего

10 ноября 2021 12:37 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Кто хочет стать миллионером? - ICTV рассекретил имя ведущего
Кто хочет стать миллионером? - ICTV рассекретил имя ведущего
пресс-служба канала ICTV

Недавно канал ICTV потряс новостью о возвращении уникального интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?», и вот наконец раскрывает имя его ведущего.

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Заработать деньги своим умом участники попробуют в игре с народным артистом Украины Стасом Бокланом.

Я впервые буду в роли ведущего, к тому же такого масштабного международного шоу. Конечно, чувствую ответственность, поэтому у нас с командой уже идет серьезная подготовка. Точно не буду строгим смотрителем, буду поддерживать, но, разумеется, без подсказок. В нервных ситуациях постараюсь успокоить, к каждому игроку буду искать индивидуальный подход. Как вести себя, окончательно пойму уже в кресле перед игроком, – говорит Стас Боклан.

Команда шоу активно проводит кастинги, поэтому шанс попасть в прямые эфиры есть у каждого, кто заполнит анкету.

Будущих игроков ожидает хорошо известная игра, которая не оставит равнодушным ни одного члена семьи. Редакторы программы подготовили интересные вопросы, не требующие от участников научных степеней, но проверят их любознательность и внимательность.

Ожидайте грандиозную премьеру "Кто хочет стать миллионером?" в эфире ICTV уже скоро!

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ICTV Стас Боклан Кто хочет стать миллионером

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