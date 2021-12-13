Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 13.12.2021

13 декабря 2021 11:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 13.12.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 13.12.2021
пресс-служба канала Интер

В понедельник, 13 декабря, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», которая уже 20 лет подряд меняет человеческие судьбы и возвращает в семьи дорогих сердцу людей.

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Зинаида Шкарупа из Полтавской области обратилась в программу, чтобы найти своего сына, который пропал год назад. Увенчается ли поиск успехом?

Иногда, чтобы начать поиски, нужна большая смелость. Ведь встречаться со своим прошлым, снова затрагивать зарубцевавшиеся душевные раны, непросто. Но если на это не решиться, будешь жалеть всю жизнь. Роман Саковский вернулся к поискам отца после того, как отчаялся узнать правду о своем рождении и сам сжег все семейные документы. Он приехал в студию «Жди меня. Украина» из Латвии с надеждой найти своих родственников,  и раскрыть, наконец, семейные секреты.

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Еще одна героиня программы – певица Мила Нитич – обратилась в «Жди меня. Украина», чтобы разыскать сестру своей матери.

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