В канун Нового года, 31 декабря, в 11:20 на канале «Украина» выйдет премьера четырехсерийной мелодрамы «Медное колечко».

Эта сильная и пронзительная история расскажет о судьбах влюбленных Веры и Романа, отношения и жизни которых окажутся в опасности.

Роман – талантливый спортсмен, Вера – будущий реабилитолог. Между ними – любовь с первого взгляда. Но их счастью мешает Петр – соперник, который не только подстраивает травматическую ситуацию Романа, но и с помощью коварного плана ссорит влюбленных на долгие годы. Роман сможет выжить и встать на ноги только благодаря уникальным разработкам Веры, которые пытаются украсть. Только любовь и верность Веры способны его спасти.

Главные роли в картине исполнили любимые зрителями актеры Александра Сизоненко и Дмитрий Белякин.

Мой персонаж Роман – человек со стержнем, он пытается наладить свою жизнь, несмотря на страх и отчаяние, – говорит Дмитрий Белякин. – Знаете, у меня был друг, который из-за перелома позвоночника полгода был прикован к кровати, я навещал его, видел, каково это. В итоге он встал на ноги – это требует и воли, и усилий, и большого желания жить.

Медное колечко - стала известна дата премьеры сериала на канале Украина / пресс-служба канала Украина

В картине также снялись актеры Руслан Корнеков, Юлия Амелькина, Влад Писаренко, Тамара Морозова, Светлана Зельбет и другие.

Наш фильм о любви – сильной, настоящей, о чувстве, которому не страшны ни годы разлуки, ни чужие интриги. Всем героям этой истории предстоит пройти свой путь: кто-то преодолеет тяжелейшие испытания и станет сильнее, а кто-то, напротив, все потеряет…» – интригует режиссер-постановщик Александр Буденный.

Смотрите премьеру четырехсерийной мелодрамы «Медное колечко» в пятницу, 31 декабря, в 11:20 на канале «Украина».