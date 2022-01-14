Мифы и легенды Древнего Египта, золотоискатели и сокровища гробниц – истории, будоражащие воображение. Об этом пишут книги, рассказывают из поколения в поколение и, конечно, снимают кино.

Поэтому для любителей приключений – прекрасная новость: уже в эту субботу, 15 января, НЛО TV покажет фильмы «Мумия» и «Мумия-2. Возвращение» – в 18:00 и в 20:30 соответственно. Фильм о приключениях и любви, о мумиях и, конечно же, истории, предшествовавшей хаосу и злу, которое проснулось много лет спустя. Картина с хорошим актерским составом, с юмором и любовной линией. Культовая «Мумия» стала настоящим голливудским кладом и уже много лет продолжает покорять зрителей по всему миру. Режиссеру Стивену Сомммерсу удалось создать ремейк – превратив классический ужастик «Мумия» 1932 года с Борисом Карлоффом в главной роли в настоящий приключенческий блокбастер начала двухтысячных.

Кино на вечер субботы: "Мумия" и "Мумия-2. Возвращение" / imdb.com

Главные роли в картине сыграли голливудские актеры: Брендан Фрейзер (американский капитан Рик О’Коннелл), Рэйчел Вайс (исследовательница-египтолог Эвелин Карнахан), Арнольд Вослу (мумия – верховный жрец и хранитель мертвых Имхотеп).

Фильм завораживает своим сюжетом, ведь с самого начала отправляет зрителя в историю древнего Египта. Флешбек – легенда о запретной любви верховного жреца и хранителя мертвых Имхотепа с наложницей фараона Сети I, Анксунамун. Ради любви они готовы рискнуть жизнью, и даже убивают Фараона, который застигает любовников. Но за измену им приходится поплатиться: Анксунамун наложила на себя руки в надежде стать бессмертной, а Имхотепа погребли заживо, натравив плотоядных скорпионов, и обрекли его на вечные муки…Кто же осмелиться потревожить их покой?

Кино на вечер субботы: "Мумия" и "Мумия-2. Возвращение" / imdb.com

Легенды о древнем проклятии жреца Имхотепа не пугают смелых золотоискателей и просто искателей приключений – главных героев фильма, которых судьба свела не самым обычным способом. Действие происходит в 1920-х годах в Египте. Исследовательница-египтолог Эвелин Карнахан вместе с братом Джонатаном находят древнюю карту, указывающую местонахождение древнего города мертвых – Хамунаптра. Добраться до древнеегипетской сокровищницы не так просто, но помочь может бывший американский капитан Рик О’Коннелл, который служил в отряде Французского Иностранного легиона и был в таинственном городе лично. По легенде, в песках этого города спрятана «Книга Мёртвых», способная воскрешать мертвецов… И случайным образом герои возвращают к жизни мумию египетского жреца Имхотепа, похороненного заживо вместе со скарабеями, и несущего древнее проклятие. Ожившая мумия желает переродиться и преследует участников экспедиции, потревоживших её покой. Теперь героям предстоит предотвратить десять казней египетских и вернуть все на свои места.

Кино на вечер субботы: "Мумия" и "Мумия-2. Возвращение" / imdb.com

Во второй части фильма «Мумия-2. Возвращение» спустя десять лет Рик О`Конелл – все такой же отважный герой, искатель приключений. Он богат и счастлив. Ведь он женат на прекрасной Эвелине и воспитывает своего восьмилетнего сына Алекса. Тем временем, зловещий жрец Имхотеп снова восстал из мертвых. Теперь у Рика, Эвелины и малыша Алекса есть всего семь дней, чтобы спасти мир!

Интересные факты:

♦ После мирового проката фильм окупил свой скромный бюджет ($80 млн.) более чем в пять раз и дал старт моде на блокбастеры с элементами хоррора.

♦ Съемки «Мумии» стартовали в Маракеше и длились почти 17 недель. Затем все переместили в пустыню Сахара в окрестности города Эрфуд в Марокко. Съемкам в пустыне постоянно мешали песчаные бури, скорпионы, змеи и пауки – актеров и членов съемочной группы лечили от укусов и обезвоживания.

Кино на вечер субботы: "Мумия" и "Мумия-2. Возвращение" / imdb.com

♦ Брендан Фрейзер во время сьемок повешения его героя потерял сознание и чуть не расстался с жизнью из-за того, что веревка на его шее была чересчур туго затянута.

♦ Для участия в фильме был специально приглашен ученый-египтолог, который должен был на своем примере показывать актерам правильное произношение отдельных древнеегипетских слов и целых фраз.

♦ Роль Рика О’Коннелла могли сыграть Сильвестр Сталлоне, Том Круз, Бен Аффлек, Брэд Питт и Мэтт Деймон.

♦ Роль в «Мумии» стала дебютом в кино британского актера и комика Омида Джалили, который родился в Иране.

Смотрите фильм «Мумия» в субботу, 15 января, в 18:00 и «Мумия-2. Возвращение» в 20:30 на канале НЛО TV.