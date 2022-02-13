Кино на вечер воскресенья: Ван Дамм и его идеальный шпагат в фильме "Кровавый спорт"

Пируэты, броски, рапиды и знаменитые «удары-вертушки» Ван Дамма.

Для любителей «каратешного» жанра и восточных единоборств – есть хорошая новость: НЛО TV уже в это воскресенье 13 февраля, в 00:00 покажет культовый фильм «Кровавый спорт».

Красивую, зрелищную сторону восточных единоборств, без единого намека на спецэффекты, настолько умело смогли показать зрителям, режиссер Ньют Арнольд и автор фильма «Кровавый спорт» Шелдон Леттич. В фильме есть и любовь, и интрига. А главной фигурой, знаменитого боевика конца «восьмидесятых», стал сам Жан-Клод Ван Дамм. Сочетая в себе храбрость и мужество, его герой доказал, как без оружия, а с помощью силы победить соперника. А незабываемый шпагат и знаменитые удары с разворота («вертушки») Ван Дамма, определили успех фильма на многие годы.

Ван Дамм в фильме "Кровавый спорт" / imdb.com

Сюжет:

На тайной гонконгской арене проходит мировой чемпионат восточных боевых искусств «кумитэ». В этих «боях без правил» не побеждал еще ни один европеец, но Фрэнк Дюкс бросает вызов фавориту турнира – жестокому бойцу Чонгу Ли. Фрэнк уверен в своих силах, ведь с детства обучался у японского мастера карате Сэндзо Танака. Мастер передал все свое умение и навыки, тогда еще юному Фрэнку, использовав мальчика, в качестве спарринг-партнёра для своего сына. Полный решимости американский офицер, оставляет место своей службы в армии и направляется в Гонконг, чтобы стать победителем среди лучших бойцов мира. В своей первой схватке на ринге, Фрэнк сходится с другим очень сильным, но не очень умелым американским бойцом Рэйем Джексоном. И одержав победу, продолжает сражаться в поединках, на пути к финалу. Он также затевает роман с американской журналисткой Джанис Кент, желающей написать статью о боях «кумитэ». За Фрэнком идёт охота, его ищут американские агенты, приехавшие в Гонконг, чтобы вернуть дезертира…

Ван Дамм в фильме "Кровавый спорт" / imdb.com

Главные роли сыграли: Жан-Клод Ван Дамм (Фрэнк Дюкс), Дональд Гибб (Рей Джексон) Норман Бертон (Хелмер), Форест Уитакер (Роулинз), Боло Йенг (Чонг Ли), Леа Эйрс (Джанис Кент), Рой Чао (Сэндзо Танака).

Ван Дамм в фильме "Кровавый спорт" / imdb.com

Интересные факты:

♦ Сюжет фильма «Кровавый бой» 1988 года, рекламировался, как основанный на биографии мастера боевых искусств Фрэнка Дюкса. Сама биография Дюкса, после выхода фильма стала подвергаться сомнениям и сегодня считается вымыслом.

♦ Фрэнк Дюкс – американский киноактёр, мастер боевых искусств и хореограф боевых сцен в кино. Именно он был постановщиком боевых сцен в фильме «Кровавый спорт».

Ван Дамм в фильме "Кровавый спорт" / imdb.com

♦ Со слов Дюкса: он якобы в детстве обучался боевым искусствам под руководством некоего мастера Сэндзо Танаки, открыл позже школу «Dux Ryu Ninjutsu», а в 1975 году выиграл некий подпольный турнир по боевым искусствам «Кумите». Позже, не было доказано, ни факта проведения данного турнира, ни существования Танаки.

♦ В 1996 году вышел фильм «В поисках приключений», сюжет которого также посвящён турниру бойцов. Ван Дамм не только вновь исполнил главную роль, но и дебютировал в качестве режиссёра, а также выступил соавтором сюжета, совместно с Фрэнком Дюксом.

Смотрите фильм «Кровавый спорт» в воскресенье, 13 февраля, в 00:00 на канале НЛО TV.