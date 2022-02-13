Счастливы за семь дней: что будет во 2 выпуске

13 февраля 2022 15:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Счастливы за семь дней: что будет во 2 выпуске
Ведущие проекта Счастливы за семь дней
пресс-служба канала СТБ

В воскресенье, 13 февраля в 18:40, зрители увидят второй выпуск уникального мейковера собственной разработки СТБ «Счастливы за семь дней».

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Проект Счастливы за семь дней грандиозных перевоплощений готов к новым вызовам! Он изменит не только внешность и внутренний мир участниц, но и поможет зрительницам сделать свою жизнь счастливее. Второй героиней проекта от 13.02.2022 станет 37-летняя Наталия из Кривого Рога. Сможет ли она изменить свою жизнь всего за неделю?

История 37-летней Наталии стала сложнейшим вызовом для проекта! Мама двоих детей давно потеряла себя и хочет кардинальных перемен. У Наталии сложная судьба, ей многое пришлось пережить. Из-за мужа-тирана, которого смогла остановить только тюрьма, она запретила себе любить. С момента развода героиня ни разу не была на свиданиях и начала попросту бояться мужчин. Наталья замкнулась в себе и потеряла радость жизни.

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Как не стать жертвой тиранических отношений? Как вернуть веру в себя и снова стать счастливой? Ведущие проекта готовы помочь героине измениться до неузнаваемости! Сможет ли героиня, с помощью Марины Боржемской, Андрея Жельветро, Нади Матвеевой и других экспертов, ровно через семь дней увидеть в зеркале ту, которой всегда мечтала стать? Смотрите в эфире!

Не пропустите грандиозное перевоплощение героинь мейковера «Счастливы за семь дней» по воскресеньям в 18:40 на СТБ!

 

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