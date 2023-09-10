Сучасні проблеми сучасних жінок у серіалі «Дівчата»

10 вересня 2023 14:03 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Сучасні проблеми сучасних жінок у серіалі «Дівчата»
Сучасні проблеми сучасних жінок у серіалі «Дівчата»
Пресслужба каналу СТБ

Серіал «Дівчата» – вже сьогодні на СТБ!

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Ми знаємо, як ви вірите в силу любові і надихаючих історій. Тому цієї осені серіалів на СТБ стало більше! І крім традиційного слоту СТБ-серіал по будням о 20:00 дивіться захоплюючі 4-серійки ще й у свій вихідний – в неділю о 18:00.

А вже сьогодні, 10 вересня, не пропустіть історію про сучасні проблеми сучасних жінок у серіалі «Дівчата».

У центрі сюжету три найкращі подруги – Віка (у виконанні Анни Кузіної), Інна (у виконанні Анастасії Цимбалару) та Катруся (у виконанні Наталки Денисенко). Кожна з них має свою непросту історію, та й за характером дівчини дуже відрізняються одна від одної. Проте є в них і кілька спільних рис. Віці, Катрусі та Інні близько сорока років, і їм усім так і не вдалося збудувати щасливе особисте життя.

Віка змогла самостійно виростити доньку та побудувати з нуля успішний бізнес – дівчина володіє рестораном у новобудові. Її подруга Катруся – успішна ріелторка, яка любить фліртувати з чоловіками на роботі. Дівчина виховує сина Мішу, якому дуже не вистачає батьківського кохання, і це розбиває серце Катрусі. І лише Інна на початку цієї історії була глибоко заміжньою жінкою і всю себе присвячувала чоловікові. Але через 20 років подружнього життя благовірний кидає Інну, і тепер дівчина гадки не має, що робити далі.

Всі три подруги за порадою своєї знайомої вирішують зареєструватися в додатку для знайомств, щоб знайти сильне чоловіче плече. Безліч кумедних і не дуже побачень, горе-кавалери та «одруження» – хто тільки не зустрінеться Віці, Катрусі та Інні на шляху, перш ніж вони нарешті стануть щасливими.

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СТБ Наталка Денисенко Анастасія Цимбалару серіали Дівчата Анна Кузіна

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