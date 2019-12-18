По разным берегам: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 18.12.2019)

18 декабря 2019 21:00 Александр Кива
По разным берегам: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 18.12.2019)
По разным берегам: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 18.12.2019)

18 декабря на канале Интер и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию сериала По разным берегам.

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Смотрите в сериале По разным берегам: Зинаида Крылова в юном возрасте осталась круглой сиротой. После предательства любимого человека она разочаровывается в людях и больше не верит в любовь. Девушка понимает, что может рассчитывать только на собственные силы. Она добивается успеха и становится "железной леди". Многие мужчины пытаются завоевать сердце Зинаиды, вокруг нее кипят нешуточные страсти, но покорить эту сильную женщину не так-то просто... Сможет ли главная героиня найти свою любовь и стать по-настоящему счастливой? Получится ли у кого-то растопить сердце "железной леди"?

7 серию сериала По разным берегам смотрите в 21:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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