Отмороженный: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)

19 декабря 2019 22:10 Александр Кива
Отмороженный: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)
Отмороженный: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)

19 декабря на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию телесериала Отмороженный.

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Смотрите в сериале Отмороженный:

Семья Дзидзюков наконец решилась продать свой старый дом в Вишневом и переехать жить в столицу. К сожалению, их заветная мечта, как Титаник, разбивается о лед. В собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу - своего родственника, который исчез 23 года назад.

Михаил Дзидзюк, которого и сыграет Дзидзьо, веселый авантюрист из 90-х. Герой в прошлом стал участником научного эксперимента и «заморозился» в криокамере на долгих два десятка лет.

Теперь жизнь семьи изменится навсегда, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с «отмороженным» родственником, который еще и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.

14 серию сериала Отмороженный смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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