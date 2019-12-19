Отмороженный: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 19.12.2019)

19 декабря на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию телесериала Отмороженный.

Смотрите в сериале Отмороженный:

Семья Дзидзюков наконец решилась продать свой старый дом в Вишневом и переехать жить в столицу. К сожалению, их заветная мечта, как Титаник, разбивается о лед. В собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу - своего родственника, который исчез 23 года назад.

Михаил Дзидзюк, которого и сыграет Дзидзьо, веселый авантюрист из 90-х. Герой в прошлом стал участником научного эксперимента и «заморозился» в криокамере на долгих два десятка лет.

Теперь жизнь семьи изменится навсегда, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с «отмороженным» родственником, который еще и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.

13 серию сериала Отмороженный смотрите онлайн на сайте tv.ua.