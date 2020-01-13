Несладкое предложение: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

13 января на канале Интер и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию сериала Несладкое предложение.

Смотрите в сериале Несладкое предложение

Жизнь главной героини Ани кардинально меняется после того, как в автомобильной аварии гибнут ее родители. Девушка переезжает к тете. Пережить горе ей помогает Сергей, который также попал в это ДТП, но отделался легкими ссадинами и царапинами. Между ними возникают взаимные чувства. Молодой человек очень любит Аню, но со временем становится слишком ревнивым. Однажды в приступе ревности он даже поднимает на нее руку, после чего девушка решает расстаться с ним. Но Сергей не может смириться с уходом возлюбленной и преследует Аню, желая вернуть ее любым способом.

Чтобы обеспечивать себя и тетю, главная героиня устраивается на новую необычную работу: она становится «лицом» шоколадной компании, которую возглавляет Глеб Мартынов. У Глеба тоже возникает симпатия к Ане. Девушке предстоит сделать нелегкий выбор: простить Сергея и вернуться к нему либо сделать шаг навстречу Глебу. Но Аня еще не знает, что вскоре попадет в такой водоворот событий, что у нее не останется выбора…

1 серию сериала Несладкое предложение смотрите в 21:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.