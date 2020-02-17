Вещдок: Дика троянда (эфир от 13.02.2020)
17 февраля 2020 18:47
13 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок.
Вещдока: На площадке детского городка найден труп бухгалтера Тамары Гнеллер. На первый взгляд – очередное убийство орудующего в то время в городе маньяка. Но, тщательно изучив место происшествия, сыщики пришли к выводу: злоумышленник, имитируя действия маньяка, попытался скрыть свое преступление...
Новый выпуск проекта Вещдок смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.