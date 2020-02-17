Вещдок: Кредит довіри (эфир от 12.02.2020)

17 февраля 2020 18:44 Александр Кива
Вещдок: Кредит довіри (эфир от 12.02.2020)
Вещдок: Кредит довіри (эфир от 12.02.2020)

12 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок.

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Смотрите в новом выпуске Вещдока: На площадке детского городка найден труп бухгалтера Тамары Гнеллер. На первый взгляд – очередное убийство орудующего в то время в городе маньяка. Но, тщательно изучив место происшествия, сыщики пришли к выводу: злоумышленник, имитируя действия маньяка, попытался скрыть свое преступление...

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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