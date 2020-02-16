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Сериал Исчезающие следы смотреть онлайн
Сериал Исчезающие следы - новый сериал на канале Украина.

Сериал Исчезающие следы смотреть онлайн

В фильме «Исчезающие следы» в центре сюжета история семьи Кирилла Мельника и его жены Татьяны. После страшной трагедии, которая произошла с их маленькой дочерью Ульяной, – она была похищена и машина, где находилась девочка, взорвалась, – Кирилл впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем, потерял жену и работу. Но все же в его душе осталось то, ради чего еще стоило жить, – надежда, что его дочь не погибла, ведь после взрыва не нашли останков ни Ульяны, ни ее похитителя…

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