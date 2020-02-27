Исчезающие следы: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 27.02.2020)

27 февраля 2020 20:50 Юлия Крутиева
Исчезающие следы: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 27.02.2020)
Исчезающие следы: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 27.02.2020)
Ivory Films

27 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 15 серию сериала «Исчезающие следы».

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В фильме «Исчезающие следы» в центре сюжета история семьи Кирилла Мельника и его жены Татьяны. После страшной трагедии, которая произошла с их маленькой дочерью Ульяной, – она была похищена и машина, где находилась девочка, взорвалась, – Кирилл впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем, потерял жену и работу. Но все же в его душе осталось то, ради чего еще стоило жить, – надежда, что его дочь не погибла, ведь после взрыва не нашли останков ни Ульяны, ни ее похитителя… 

Пятнадцатую серию сериала «Исчезающие следы» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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