Исчезающие следы: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 26.02.2020)
26 февраля 2020 20:50
Исчезающие следы: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 26.02.2020)
Ivory Films
26 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию сериала «Исчезающие следы».
«Исчезающие следы» в центре сюжета история семьи Кирилла Мельника и его жены Татьяны. После страшной трагедии, которая произошла с их маленькой дочерью Ульяной, – она была похищена и машина, где находилась девочка, взорвалась, – Кирилл впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем, потерял жену и работу. Но все же в его душе осталось то, ради чего еще стоило жить, – надежда, что его дочь не погибла, ведь после взрыва не нашли останков ни Ульяны, ни ее похитителя…
Тринадцатую серию сериала «Исчезающие следы» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.