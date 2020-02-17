Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Мертвая петля (эфир от 17.02.2020)
17 февраля 2020 21:00
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Мертвая петля (эфир от 17.02.2020)
17 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.
Вещдока: В декабре 1949 года в харьковском интернате для инвалидов войны нашли мертвым парализованного летчика Александра Волошина. Его задушили петлей из веревки. В этот день к мужчине должна была приехать жена Екатерина и забрать его из интерната. Кто решил воспрепятствовать возвращению Волошина домой?
Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.