Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Мертвая петля (эфир от 17.02.2020)

17 февраля 2020 21:00 Александр Кива
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Мертвая петля (эфир от 17.02.2020)
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Мертвая петля (эфир от 17.02.2020)

17 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

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Смотрите в новом выпуске Вещдока:  В декабре 1949 года в харьковском интернате для инвалидов войны нашли мертвым парализованного летчика Александра Волошина. Его задушили петлей из веревки. В этот день к мужчине должна была приехать жена Екатерина и забрать его из интерната. Кто решил воспрепятствовать возвращению Волошина домой?

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.

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