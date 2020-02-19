Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Птичий разговор (эфир от 19.02.2020)

Смотрите в новом выпуске Вещдока: В декабре 1962 года в Киевской области в лесу найден мертвым профессор орнитологии Николай Яковлев. Его задушили. Коллеги убитого рассказали, что он отправился в лес, чтобы записать птичьи голоса на репортерский магнитофон. Но никакого звукозаписывающего оборудования на месте преступления не обнаружили. Куда делся магнитофон? Неужели причиной убийства стали записи профессора?
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