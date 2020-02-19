Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Птичий разговор (эфир от 19.02.2020)

19 февраля 2020 20:39 Александр Кива
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Птичий разговор (эфир от 19.02.2020)
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Птичий разговор (эфир от 19.02.2020)

19 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

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Смотрите в новом выпуске Вещдока: В декабре 1962 года в Киевской области в лесу найден мертвым профессор орнитологии Николай Яковлев. Его задушили. Коллеги убитого рассказали, что он отправился в лес, чтобы записать птичьи голоса на репортерский магнитофон. Но никакого звукозаписывающего оборудования на месте преступления не обнаружили. Куда делся магнитофон? Неужели причиной убийства стали записи профессора?

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.

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